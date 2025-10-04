L’Associazione Italia-Israele: "Relatrice Onu, comizio a senso unico. Al pubblico notizie fuorvianti"

Il brusio della città all’ultimo spicchio di tramonto è quello dei giovani che di qua e di là cercano di accaparrarsi un posto a questo o quel convegno. È la frenesia dei tre giorni di Internazionale, in cui tutto diventa festival o parte di esso. Dall’altra parte della barricata, però, c’è chi non ha accettato che l’incontro con Francesca Albanese al Comunale non avesse il contradditorio. Stiamo parlando dell’associazione Italia-Israele Scaligera Estense che, su iniziativa del presidente Marco Leati e di qualche attivista, ieri ha organizzato un piccolo presidio per rimarcare ancora una volta la propria contrarietà a questa scelta.

"Protestiamo fortemente contro Internazionale che, ancora una volta, ha scelto di organizzare panel che proporranno tesi unidirezionali e che non tengono conto della complessità della situazione – dice Leati – . Avevamo chiesto all’organizzazione che, per bilanciare le tesi che verranno propugnate dalla relatrice speciale dell’Onu, Albanese, venisse proposto anche un contradditorio. Per fornire per lo meno una voce che bilanciasse. Invece, ci è stata data dalla vicedirettrice – a mezzo stampa – una risposta che riteniamo per lo meno non esaustiva". Il riferimento è alle parole di Chiara Nielsen, vicedirettrice del magazine e direttrice della kermesse che, sollecitata dal Carlino durante la conferenza stampa di presentazione del programma, aveva risposto che "a Internazionale non piace il format dei talk show televisivi, tanto più che non genera un arricchimento. Preferiamo, come abbiamo fatto, immaginare un momento ad hoc dedicato a Israele". Il riferimento della vicedirettrice della rivista è al panel in programma oggi dalle 12 nel Cortile del Castello che vedrà la partecipazione del giornalista israeliano Meron Rapoport e la storica Anna Foa.

"La posizione espressa da Nielsen – ribatte Leati – rispecchia una lunga e consolidata tradizione che il magazine porta avanti da diverso tempo: non è infatti la prima volta che al Festival viene proposta un’unica narrazione e una lettura di parte di ciò che accade nel mondo, ma in particolare nel Medio Oriente". L’associazione Italia-Israele Scaligera Estense aveva, all’indomani dell’annuncio della presenza di Albanese, scritto una lettera molto circostanziata in cui sosteneva la necessità di un contradditorio. "La scelta di ospitare Francesca Albanese come unica relatrice all’evento di Internazionale – si leggeva nella lettera – è un fatto particolarmente grave che trasformerà un momento di incontro e di approfondimento in un comizio a senso unico, che continuerà a fornire un quadro non veritiero e fuorviante al pubblico. Chiediamo che sia rivista la struttura iniziale dell’evento facendo partecipare uno o più qualificati ed imparziali esperti di Storia Mediorientale e di Diritto Internazionale, per dar luogo ad un contraddittorio adeguato, democratico, leale ed onesto, per favorire un corretto dialogo". La richiesta non è stata accolta.

f. d. b.