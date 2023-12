L’associazione ’Valentina’ regala giocattoli ai bambini ricoverati all’ospedale di Cona

Ieri l’Associazione Valentina di Cento ha donato peluches e giocattoli ai reparti di pediatria, chirurgia pediatrica e oncoematologia pediatrica dell’ospedale di Cona. "Il nome Valentina – racconta la Presidente Jessica Frabetti - per noi, in particolare per me, assume e ha sempre assunto più significati: oltre ad essere stato il nome di mia sorella, in latino significa forte, che ha valore, caratteristiche che caratterizzavano lei e che noi, come associazione, vogliamo portare avanti e continuare a trasmettere" L’Associazione è nata nel marzo 2023 per aiutare il prossimo divertendosi e facendo divertire, realizzando eventi finalizzati a raccogliere fondi per sostenere strutture ospedaliere e/o associazioni o enti pubblici e privati anche per la ricerca scientifica in campo medico, in particolare pediatrico. Oltre alla presidente Frabetti, erano presenti la vice Antonella Poluzzi, Simona Rinieri, referente dell’oncoematologia pediatrica, Franca Mazzini e Maria Grazia Cristofori, coordinatrici infermieristiche della pediatria-chirurgia pediatria e della terapia intensiva neonalate). Hanno collaborato anche Barbara Guidoboni e Gaia Guidoboni.