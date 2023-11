"Lassù nel cielo c’è il nostro nome"

"Oggi si scrive un pezzo di storia". Così è intervenuto Thomas Mazzi, del gruppo Astrofili di Cento, ieri alla cerimonia di consegna del certificato di intitolazione di un asteroide che l’astronomo Fabrizio Bernardi ha scoperto nel 2002 e voluto dedicare a ‘CentoRenazzo’, luogo che fu testimone della caduta del meteorite Renazzo. Momento che anticipa le celebrazioni del bicentenario di quel momento per il quale solo quest’estate, grazie al lavoro di Thomas Mazzi, si è potuto definire ufficialmente il punto d’impatto.

"Tra i tanti asteroidi che ho scoperto – ha detto Bernardi, scopritore anche di Apophis che passerà vicinissimo alla terra nel 2029 e di una cometa – ho scelto questo che orbita tra Marte e Giove, perché abbastanza brillante, è visibile dall’emisfero nord anche con telescopi modesti. Sarà possibile vederlo dal 20 novembre in avanti". Ha spiegato che per dare un nome a un asteroide servono motivazioni importanti ma anche l’ok del Working Group for Small Bodies Nomenclatures dell’International Astronomical Union e la decisione del Minor Planet Name Committee dello IAU. "Il vostro ha una dimensione di 2.2 e 5 km ed orbita a 475 milioni di km dal sole – prosegue Bernardi –. Ad oggi ci sono più di 700 misure di posizione. Sono stato felice di assegnare il nome CentoRenazzo perché è un modo per riconoscere il valore scientifico dell’evento accaduto 200 anni fa". Occasione anche per parlare di detriti spaziali, di orbite di asteroidi e tornare su questo regalo che Bernardi ha fatto a Cento. "La raccomandazione che mi sento di fare, soprattutto alle nuove generazioni, è di interessarsi all’astronomia o alla scienza – ha aggiunto – perché è importante avere cultura e memoria di questo omaggio che spero venga ricordato nel tempo e con esso, anche l’evento del meteorite". Il certificato sarà esposto nella sala del consiglio comunale. "I nomi sono il modo di riconoscersi – è stato il grazie del vicesindaco Vito Salatiello che ha consegnato una targa a Bernardi insieme all’assessore Silvia Bidoli – abbiamo bisogno di fare comunità e sapere che lì in alto c’è qualcosa che si chiama esattamente come noi, è occasione per dire che ci siamo e che abbiamo un sacco di storia". In sala Zarri i rappresentanti di diversi gruppi astrofili e Davide Gaddi, di Mirandola, con Pimpa, la cagnolina che nel 2020 ha scoperto l’asteroide caduto a Cavezzo permettendone il ritrovamento ma anche aprendo la strada a un nuovo tipo di ricerca sul campo, a bolidi di recente caduta. Il gruppo si è poi spostato a Renazzo nella zona tra via Buttieri e via Nuova, nel punto di caduta del meteorite renazzese, definito solo quest’estate grazie agli studi d’archivio di Mazzi, esattamente nell’ellisse che fu disegnata nel 1824 dal meteorite caduto nel fosso ancora presente e in direzione del campanile. Fu immortalato in un’illustrazione dell’epoca che, è stato annunciato ieri, sarà ricordata nell’annullo filatelico delle celebrazioni di gennaio.

Laura Guerra