L’astrologia antica di Daniele Biancardi al museo civico Il 26 novembre, Daniele Biancardi presenterà "L'astrologia a Ferrara in epoca estense", un evento che esplora i legami tra astrologia e altre discipline antiche, come l'astronomia di Claudio Tolomeo. Un'occasione per scoprire documenti inediti, segreti e curiosità sulla corte estense.