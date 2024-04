L’ateneo ai raggi ’X’. Dagli studenti di Unife un indotto di 149 milioni: "Un terzo dagli affitti"

Un indotto economico di oltre 149 milioni. È questo il macro dato che emerge dall’analisi condotta dall’ateneo, in collaborazione con Confcommercio, che fotografa le abitudini di vita e di consumo degli studenti di Unife. La rilevazione sul valore aggiunto rappresentato dagli studenti per la città – ma più in generale sul territorio – è stata fatta tra il settembre e il novembre dello scorso anno e ha misurato l’indotto generato dagli studenti nel corso dell’anno accademico 2022-2023. È chiaro che, a farla da padrone, sono gli studenti fuorisede che rappresentano la stragrande maggioranza del totale.

TUTTI I NUMERI

Andiamo sui numeri che, nel corso della presentazione, vengono esposti da Stefano Bonnini, docente associato del dipartimento di Economia e Management. Degli oltre 149 milioni di indotto, sono 46 i milioni generati dal mercato immobiliare legato agli affitti. Ben 17 milioni è la stima che Unife, assieme all’associazione di categoria, ha stimato in ordine a utenze e pranzi. Trentadue milioni di euro è l’indotto creato dagli studenti per il tempo libero e le altre attività a cui prendono parte. Su questo ‘capitolo’ della rilevazione è bene soffermarci su un indicatore. Sulla base della lettura dei dati scorporati, come fa notare lo stesso Bonnini, emerge che uno studente su tre ha partecipato ai concerti organizzati nel corso dell’anno. Sia a quelli gratuiti, sia a quelli per i quali era previsto il pagamento del biglietto. Una buona partecipazione è stata riscontrata anche a eventi come Buskers, Palio, Capodanno e Internazionale.

FUORISEDE

In premessa, abbiamo detto che sono i fuorisede a farla da padrone. Infatti, l’indotto generato da loro (sono il 43% della popolazione studentesca in senso assoluto) ammonta a 116 milioni di euro. Ossia il 78% dell’indotto complessivo, con una spesa pro capite di quasi 9.500 euro su base annua. Anche i pendolari (il 37% della popolazione studentesca) contribuiscono in maniera significativa alla creazione di indotto per città e territorio. Stiamo parlando di 27 milioni complessivi che, tradotto in importo pro capite, significa una spesa di circa 2.500 euro a studente ogni anno. Ancor più clamoroso, è il dato di incremento registrato in termini di propensione al consumo – al netto dei valori inflazionistici – che si è riscontrato tra gli anni accademici 2018/19 e 2022/23. Infatti, i dati parlano di un aumento di un +388%. Ma questo dato, in qualche misura, è figlio di un trend complessivo che genera una sorta di bandwagon effect: l’incremento dell’indotto tra il 2019 e il 2023 – dati alla mano – è di circa 62 punti percentuali. C’è, in questo, un’evidente correlazione che peraltro colloca Unife all’apice della crescita a livello nazionale (oltre che regionale).

ISCRITTI, È BOOM

Infatti gli studenti sono aumentati del 30% ma, al di là di questo, pare si siano modificate anche le abitudini al consumo degli universitari. Al momento della rilevazione, il totale degli studenti iscritti all’università estense ammontava a 28.355. Un record assoluto. L’indagine, è stata particolarmente partecipata: hanno infatti risposto 13.936 studenti ed è stato visualizzato da oltre ventimila. Si può pertanto addivenire alla conclusione che, non solo il campione è significato, ma rispetta anche l’equilibrio di genere e provenienza della popolazione studentesca dell’ateneo.