L’Ateneo delle donne: "Le matricole scelgono. Con la voce di mamma"

Ferrara, 18 agosto 2025 – C’è chi si affaccia per la prima volta al mondo del lavoro dopo aver cresciuto le figlie e i figli, chi si è reinventata dopo una lunga pausa forzata, chi ha ritrovato fiducia dopo un momento difficile e ora può conciliare il tempo con i figli e una professione soddisfacente perché in linea con le proprie vocazioni e caratteristiche personali. Sono donne, sono mamme e hanno tanto da dare. Non è solo un servizio telefonico, è un progetto umano ancor prima che amministrativo, quello che ha preso il via all’Università di Ferrara, con l’apertura delle immatricolazioni. È attraverso la voce delle donne della società WeMaMy, startup innovativa che promuove l’occupazione femminile e l’equilibrio tra vita lavorativa e familiare, che quest’anno l’Ateneo risponde a studenti in fase di iscrizione o trasferimento nella nostra città e alle loro famiglie. In altre parole: la voce delle mamme a rassicurare altre mamme che affidano a Unife i sogni dei propri figli. Un compito importante specie in un Ateneo scelto ogni anno da studenti di tutta Italia, pronto a non deluderli. "Scegliere WeMaMy significa per Unife rafforzare il proprio ruolo come Ateneo che sostiene le donne, la conciliazione dei tempi di vita e lavoro, l’innovazione responsabile”.

La voce di mamma per aiutare gli studenti a scegliere la facoltà; per rassicurare le altre mamme che vedono il figlio varcare l’ingresso dell’università; parole che sono il primo passo nel futuro di tanti ragazzi tra libri ed esami. "Sì, proprio così. Ma quella voce è anche professionalità, esperienza. Certo affetto verso giovani che cercano la loro strada. Come del resto hanno fatto e stanno facendo le nostre mamme", Francesca Casalino, 33 anni, madre anche lei, due figli – Aurora di 9 anni e il piccolo Lucio di 2 –, è la fondatrice della startup WeMaMy (We manage for maternity) e l’amministratore delegato dell’azienda.

Date un futuro agli studenti, alle matricole, ma anche a tante donne

"Sì e non riesco a contare i curriculum che stanno arrivando. Certo un dato positivo per la nostra realtà, ma anche un dato preoccupante. Ci sono tante ragazze, donne in difficoltà, alcune escono da situazioni molto drammatiche, pesanti, angosciose. E non solo dal punto di vista lavorativo"

Esattamente cosa fate?

"Assumiamo mamme nel territorio. Purtroppo l’Italia perde una fetta di competenza e d’intelligenza nella fascia 30-45 anni della donna, che si trova costretta a scegliere tra un equilibrio familiare e un desiderio professionale. La parità non è una meta da raggiungere, è una cultura da praticare. Non è uguaglianza di risultati, ma equità nelle possibilità e si misura non con le quote rosa, ma con il benessere delle persone. Per questo la collaborazione con Unife assume per noi un significato particolare. E’ la massima istituzione culturale del territorio"

Quante sono?

"In questo momento dieci. E sono molto brave. Non è solo essere mamma, è anche sapersi relazionare. La maggior parte di loro sono laureate"

Che percorsi hanno le donne che si rivolgono a voi?

"Una ha un dottorato di ricerca in bibliotecariato. Due di loro avevano partite iva che non riuscivano a sostenere, molte come dicevo sono laureate. Una è stata licenziata post maternità. C’è anche chi faceva una sostituzione di maternità e veniva da un’agenzia interinale, anni e anni di continuo precariato. Storie di sacrifici, di amarezze, vicende anche molto difficili"

In cosa consiste il loro lavoro?

"Sono tutte assunte con contratto del settore terziario, a tutela delle condizioni lavorative. E offrono supporto telefonico su procedure di iscrizione, con particolare attenzione al semestre filtro per l’accesso a Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria, offerta formativa, servizi agli studenti, strumenti digitali e utilizzo del portale dell’università. Sono laureate in lingua o hanno una lunga esperienza di lavoro all’estero. Parlano quindi anche a chi arriva da un altro paese"

Non solo matricole

"No, facciamo anche marketing, interviste di mercato, web marketing. Lavoriamo con multiutility come Clara, Cadf e Cmv. La nostra startup opera nel settore del customer management service, offrendo sportelli, contact center e consulenze a enti pubblici e privati"

Guadagnano bene?

"Direi proprio di sì. Con un part time di 4 ore si portano a casa quasi 1000 euro. Stipendio che può aumentare, alla fine dipende da loro. Io poi le porto a sviluppare anche quello che volevano. A non rinunciare ai loro sogni"

Gli impegni da mamme?

"Gestiamo con loro l’orario in base ad esigenze e figli. Se hanno figli che frequentano le scuole medie magari vogliono una pausa pranzo lunga. Se i loro bambini vanno all’asilo preferiscono invece finire alle 15,30. Tante esigenze, che riusciamo sempre a conciliare"

Perché ha fondato WeMaMy?

"Perché volevo portare donne come me, con capacità, al mio fianco. Per potersi esprimere e rimettersi in gioco, in un posto sereno e sicuro"

Non solo e non sempre lavoro

"È importante sentirsi donne. A settembre faremo anche una giornata di team building e una bella partita di volley. E ci gusteremo anche un aperitivo. Tra mamme".