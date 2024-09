L’atletica leggera sbarca ad Argenta, l’appuntamento per bambini dai 7 anni in su e ragazzi è dal 10 settembre nel Centro sportivo di via Napoli, lo stesso utilizzato anche per il calcio: Consandolo prima squadra e settore giovanile. Non solo corsa, ma anche salto e lancio. Info: 338-3918152. Un’opportunità per fare sport, parzialmente frustrata da Bruno Patelli, allenatore argentano, una vita dedicato al pallone, preparatore atletico in passato di Juventus e Parma. Ecco l’obiezione di mister Patelli su un gruppo di discussione su Facebook: "Ma la pista di atletica è stata ripristinata? Oppure è rimasta tale e quale, fatiscente e non omologata? Mi scuso dell’impertinenza, ma se deve gestire piccoli atleti, specialmente ai più piccoli, bisogna dare sicurezza, perché diversamente se si fanno male per paura smetteranno di fare attività". La risposta, piccata, dell’organizzatrice Paola Taglioni non si fa attendere, pur ammettendo l’assenza dell’omologazione dell’impianto relativamente alla pista di atletica: "La invito ad assistere a un allenamento per vedere di persona che tutto avviene in sicurezza. L’omologazione serve per ospitare gare, noi facciamo solo allenamenti e in totale sicurezza".