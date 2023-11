L’attesa lunga undici anni è finita. Apre la Pinacoteca, torna Guercino

CENTO

Oggi per Cento e per tutto il mondo dell’arte, è un giorno importante e atteso da 11 anni, da quando il sisma devastò la Pinacoteca e i centesi, colpiti nell’anima da quelle terribili scosse, videro le opere di Guercino messe in salvo ma portate via. Oggi alle 11, infatti, l’inaugurazione della pinacoteca rappresenta una rinascita della stessa identità di Cento che con Guercino ha sempre avuto un forte legame ma anche un punto da cui ripartire. "C’è tanta emozione. Nostra e di tutta la città. Finalmente il Guercino torna a casa – commenta il sindaco Edoardo Accorsi – e dopo 11 anni i centesi potranno rimettere piede dentro a questo luogo. Recuperiamo il primo vero e proprio luogo della cultura centese, con i centesi che possono tornare a famigliarizzare con la propria identità e con il proprio cittadino più illustre. Sarà soprattutto un bel momento per i nostri giovani perché tanti, nati dopo il sisma, non hanno mai avuto il piacere di poter vedere questo luogo, ora nuovo, rinnovato, più sicuro, più bello dove potranno cogliere la bellezza dell’arte". Un regalo anche al mondo degli studiosi e dell’arte in sé. "Abbiamo rinforzato i muri della casa del Guercino – prosegue - ma ce li immaginiamo trasparenti in modo tale che sia anche un modo per aprire le porte della nostra città all’Italia ma anche al mondo perché questa di Guercino sarà la collezione più importante. Cento diventa capitale al mondo di Guercino e siamo pronti per accogliere le tante persone che vorranno godere della sua immensa bellezza. E’ una grande opportunità per la città non solo in termini di ripresa del contatto della propria identità ma anche opportunità di attrazione turistica e commerciale. Stiamo già facendo molto lavoro sulla promozione anche all’estero ed è già venuta una delegazione della National Gallery". Mattina che si aprirà con gli interventi istituzionali davanti alla Pinacoteca in via Matteotti, poi il taglio del nastro e l’apertura al pubblico gratuita fino al 7 gennaio. "All’inaugurazione ci sarà il presidente della Regione Stefano Bonaccini – conclude – il ministro della cultura ci ha confermato la sua presenza qualche settimana fa ma occorrerà vedere se non sia stato trattenuto da qualche impegno istituzionale. Già solo che abbia espresso la propria gratitudine e complimenti per il lavoro fatto, è già un bel risultato che dà ulteriore valore alla Pinacoteca. Al di là delle presenze, sarà soprattutto una festa per la nostra città". Nella sala mostre temporanea, fino al 17 marzo, ‘Ritratto in due tempì’ con opere inedite di Nicola Samorì.