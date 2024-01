’L’attimo fuggente’ torna in scena ai Fluttuanti

Uno spettacolo che racchiude l’attimo del tempo e al contempo suggerisce una via d’uscita. Domani sera alle 21 il Teatro dei Fluttuanti di Argenta propone "L’attimo fuggente", una riduzione teatrale di film celeberrimo (Dead Poets Society), l’Attimo fuggente, un film del 1989 diretto da Peter Weir e interpretato da Robin Williams (nella foto). L’American Film Institute lo ha inserito al cinquantaduesimo posto nella classifica dei film più commoventi del cinema statunitense. La riduzione per il teatro è di Tom Schulman, mentre la regia è di Marco Iacomelli: una straordinaria storia di legami, relazioni e incontri che cambiano gli uomini nel profondo. Una storia d’amore. Per la poesia, per il libero pensiero, per la vita. La spinta ad aiutare il prossimo ad eccellere, seguendo le proprie passioni, pulsioni, slanci magnifici e talvolta irrazionali. A trent’anni dal debutto cinematografico, una pietra miliare nell’esperienza di tutti noi. Nell’estate del 1959, il professor John Keating, docente di letteratura, viene trasferito nel collegio maschile di Weston (Vermont); Keating ha un approccio didattico originale, che spinge gli alunni a distinguersi dagli altri e a seguire la propria strada, spiegandogli che la poesia non si deve esaminare in maniera scientifica, ma rappresenta l’espressione dei sentimenti dell’uomo. L’insolito comportamento dell’insegnante incuriosisce lo studente Neil Perry: il ragazzo si impegna con profitto ma ha un problema con il padre, il quale vuole per il figlio un futuro da medico impedendogli nel contempo ogni attività che possa distrarlo dalla scuola. Una lezione di anticonformismo che fa bene ai giovani di tutte le età.

f. v.