L’attivista Arjmand in sala Zarri

Lunedì alle 21 in sala Zarri in programma una serata dedicata alla lotta per i diritti delle donne e del popolo iraniano organizzato da Amnesty, con ospite Sohyla Arjmand, che racconterà la sua vita di attivista per i diritti umani. La donna, di origini persiane, è stata testimone diretta delle conseguenze del regime fin dai suoi albori, motivo per cui non ha potuto fare ritorno in Iran ed è in Italia dal 1978. Arjmand dice che "in questi 40 anni di attivismo non sono mai stata zitta" e racconterà cosa vuol dire essere donna in Iran, poi il dialogo col pubblico. La serata è organizzata dal Gruppo Amnesty International di Cento, in occasione del trentennale della sua fondazione, e ha il patrocinio del Comune di Cento.