L’attore non cede: "Ho commentato da uomo libero. Lotta insensata"

Moni Ovadia non arretra. Tiene la sua linea, senza tentennamenti ne ripensamenti. "Ho parlato da uomo libero, ma le mie opinioni personali non hanno nulla a che fare con il mio incarico al teatro", dice in risposta alle critiche che – primo fra tutti – gli sono arrivate dal senatore di Fd’I, Alberto Balboni a seguito delle esternazioni ostili al governo israeliano all’indomani dell’attacco di Hamas in Israele.

Ovadia, direttore del teatro Abbado. Lei dice di parlare da libero cittadino. Ma, nei fatti, comunque rappresenta sempre una delle più prestigiose istituzioni culturali della città. È possibile scindere i due piani?

"Bisogna scindere i due piani. Quello di direttore del teatro, per me, è un lavoro. E per svolgere questa mansione sono stato chiamato non certo per le mie opinioni personali. Anzi. Il mio non è un incarico politico, ma tecnico. Che, peraltro, stando ai risultati che abbiamo ottenuto mi pare di interpretare in maniera soddisfacente. Sono i fatti a parlare. Francamente, non capisco la polemica".

Non è la prima volta che Balboni stigmatizza le sue esternazioni. Come risponde?

"Mi pare che quella di Balboni sia una battaglia priva di fondamento. Il senatore di Fratelli d’Italia cerca ogni pretesto per attaccarmi, senza dimenticarsi che da uomo onesto e privo di tessere di partito, mi sento e mi sentirò sempre libero di esprimere la mia opinione. Su Israele, come su qualsiasi altra questione sulla quale verrò interpellato. Faccio peraltro presente al senatore che le mie posizioni sono largamente condivise anche da alcuni giornalisti e intellettuali israeliani. La verità è che da parte di Balboni ci sarebbe la volontà di censurarmi".

Non si può, tuttavia, negare l’efferatezza di un attacco terroristico della portata di quello cui abbiamo assistito a opera di Hamas.

"Nessuno nega questo. Così come non nego il diritto di Israele a difendersi. Ma ciò non toglie che le scelte politiche fatte dai governi israeliani in questi anni siano state scellerate, ai danni del popolo palestinese. Che, malgrado alcuni di loro facciano fatica ad ammettere, esiste. Aggiungo che chi fa l’amico di Israele per farlo sprofondare nel baratro, non è un vero amico di Israele".

Ha scelto di non presenziare all’apertura della rassegna del libro ebraico. Perché?

"Sono amico del Meis e del suo direttore. Ma ho preferito non presentarmi per evitare di rinfocolare queste sterili polemiche. Ma tengo a ribadire che non ho paura delle mie idee".

