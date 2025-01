L’attrice Debora Villa apre sabato sera il 2025 del De Micheli

Sarà l’attrice, sceneggiatrice, conduttrice televisiva e radiofonica Debora Villa ad aprire il 2025 del Teatro "De Micheli" di Copparo. Sabato alle 21, infatti, sul palco lo spettacolo "TILT. Esaurimento globale", di cui è regista e autrice con Carlo G. Gabardini. Debora Villa è esaurita e fin qui niente di nuovo.

Ma cosa succede nel momento in cui si accorge di non essere affatto sola? Perché in un modo o nell’altro esauriti lo siamo tutti, mentre siamo occupati a esaurire l’intero pianeta, oltre a noi stessi, e in un periodo storico che non aiuta, tra pandemie, lockdown, complottismi, terrapiattisti, guerre, crisi energetica, haters. Siamo di fronte a un esaurimento globale, collettivo: ma forse se riusciamo a rimbalzare appena prima di toccare il fondo, rinasceremo come qualcosa di nuovo.

Perché se siamo la causa del nostro esaurimento, possiamo essere la fonte della nostra energia. Su questo filo, che diventa un mantra, si muove il teatro di Debora Villa, funambola che veleggia fra satira, narrazioni, comicità senza sconti e affabulazioni teatrali.

I biglietti si possono trovare sulla piattaforma Vivaticket e in biglietteria, aperta giovedì dalle 15 alle 18, venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 e sabato dalle 10 alle 13.

Per tutte le informazioni: www.teatrodemicheli.it; 0532-864580 e 389-1551656, biglietteria@teatrodemicheli.it.

v. f.