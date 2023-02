L’attualità di Manzoni per Arslan e Rondoni

Già è un miracolo riempire una sala convegni su temi culturali. Se questa sala, poi, è gremita di giovani, accorsi per sentir parlare di Alessandro Manzoni, autentico gigante della nostra letteratura, odiato da generazioni di studenti per colpa di alcuni insegnanti incapaci di trasmetterne la grandezza, beh, il miracolo diventa doppio. Ebbene, tutto questo è accaduto lunedì pomeriggio al Polo degli Adelardi in occasione dell’incontro ’Che cosa c’è di allegro in questo maledetto paese?’, organizzato dalla Fondazione Zanotti con la scrittrice Antonia Arslan, autrice pluripremiata della Masseria delle allodole, e il poeta Davide Rondoni. Un "viaggio di fantasie nuove tra i personaggi de I promessi Sposi", questo l’obiettivo dell’incontro, una sorta di contributo in preparazione al concorso che la Fondazione proporrà in occasione dei 150 anni dalla morte di Manzoni e al quale hanno già aderito oltre 70 scuole di ogni ordine e grado. "Sarà il primo evento del Festival della Fantasia 2023 che si svolgerà nei giorni 11-12-13 maggio all’interno del Castello Estense di Ferrara", ha spiegato il moderatore Giorgio Irone. "La prospettiva che vogliamo aprire con questo incontro e attraverso il concorso – ha continuato – è la scoperta di cosa ci sia di allegro nel guardare quella realtà di tutti i giorni che spesso liquidiamo con l’espressione “in questo maledetto paese”. C’è un popolo “allegro” che si muove rumoroso nella realtà dei nostri giorni?". Arslan e Rondoni, con l’immediatezza espressiva che li contraddistingue, hanno restituito ai ragazzi la dimensione umana, anche molto problematica, dell’autore de I promessi sposi, valorizzando l’attualità del romanzo e la sua natura di classico della letteratura. L’analisi si è poi allargata al tema educativo - citando don Luigi Negri - e ai problemi della scuola di oggi ("così com’è andrebbe chiusa", ha provocato Rondoni) e del Paese, nel pieno di una grave crisi culturale e di identità.

c. b.