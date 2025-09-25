Ferrara, Laura Ramaciotti è la nuova presidente della Conferenza dei rettori delle Università italiane

Ferrara, 25 settembre 2025 – Laura Ramaciotti, 53 anni, Rettrice dell'Università di Ferrara, è la nuova presidente della Crui, la Conferenza dei rettori delle Università italiane. Ad eleggerla l'Assemblea della Conferenza dei Rettori.

È la seconda Rettrice a guidare la Crui, subentrando a Giovanna Iannantuoni, e nella precedente 'legislatura' è stata membro della giunta e delegata della presidente Crui a Bilancio, Economia e Finanza delle Università. "Accolgo con grande senso di responsabilità questo incarico”, ha detto Ramaciotti appena eletta.

Il discorso di insediamento

“La mia priorità sarà lavorare in uno spirito di collaborazione e condivisione sia all'interno della Crui sia con il ministero dell'Università e della Ricerca”, ha detto Ramaciotti. “Credo fermamente che l'università debba essere un luogo aperto, capace di valorizzare ogni voce e di costruire risposte alle sfide del nostro tempo. Lavoreremo perché gli atenei siano sempre più uno spazio dove la conoscenza e il confronto aiutino a rafforzare la coesione sociale".

Nel discorso di insediamento, Ramaciotti ha sottolineato l'urgenza di una Crui "coesa, pronta ad affrontare temi urgenti come la revisione del modello di finanziamento degli atenei, la riforma della legge 240 e le questioni impellenti riguardanti il diritto allo studio e il futuro dei giovani ricercatori impegnati nei progetti Pnrr". La neopresidente non ha tralasciato temi cruciali a medio e lungo termine, come l'inverno demografico, l'internazionalizzazione e l'innovazione della didattica in sinergia con la rapida evoluzione delle tecnologie.

Chi è Laura Ramaciotti

Professoressa ordinaria di Economia applicata, Laura Ramaciotti è Rettrice dell'Università di Ferrara per il sessennio 2021-2027. Ha diretto il Dipartimento di Economia e Management, oltre ad aver ricoperto diverse deleghe rettorali sui temi del trasferimento tecnologico, rapporti con il territorio e terza missione. È stata vicepresidente dell'Associazione Italiana degli Incubatori Universitari e delle Business Plan Competition (Pni Cube), componente del Comitato di Sorveglianza del Piano Operativo Regionale (Por) Fondo Sociale Europeo (Fse) e Fondo Economico e di Sviluppo Regionale (Fesr) della Regione Emilia-Romagna e componente del Consiglio direttivo dell'Associazione Nazionale 'Network per la Valorizzazione della Ricerca Pubblica'.

Le congratulazioni

"Congratulazioni alla professoressa Laura Ramaciotti, a cui rivolgo i miei auguri più sinceri nella convinzione che, in uno spirito di collaborazione e fiducia reciproca, Ministero e Crui sapranno costruire risposte condivise alle grandi sfide che riguardano università e ricerca. Sono determinata a dare continuità al lavoro già avviato insieme, dalla revisione del modello di finanziamento degli atenei alla riforma della legge 240, fino alle questioni più urgenti legate al diritto allo studio e ai giovani ricercatori Pnrr. Insieme, per il futuro del Paese, dobbiamo rafforzare il ruolo strategico delle università, garantendo libertà e agibilità, rispetto dei diritti di studio e insegnamento, pacifica circolazione delle idee e inclusività", ha dichiarato il Ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini.

"Congratulazioni a Laura Ramaciotti per l'elezione a presidente della Crui. Grazie a Giovanna Iannantuoni per l'importante contributo offerto fino ad oggi. A Ramaciotti rivolgo il mio augurio di buon lavoro per questo incarico, fondamentale per valorizzare il patrimonio delle università italiane nella crescita culturale e civile del Paese”. Così il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.

La nomina di Laura Ramacciotti strappa il plauso del presidente della Regione, Michele de Pascale e del vicepresidente Vincenzo Colla secondo cui “le sue competenze sono una garanzia per un compito così rilevante per il sistema universitario nazionale”. Alla rettrice estense, si legge in una nota, “vanno le nostre congratulazioni per il nuovo incarico e un augurio di buon lavoro. Abbiamo avuto molte occasioni di confronto e approfondimento in questi anni sui temi universitari in un clima di piena e costante collaborazione. Le sue qualità professionali, messe in campo nel corso di tutta la sua carriera - concludono de Pascale e Colla - sono la miglior garanzia per assicurare le attività di coordinamento e di indirizzo del sistema universitario nazionale”.

"A nome di tutta la città di Ferrara, desidero rivolgere le mie più sincere congratulazioni a Laura Ramaciotti. Si tratta di un riconoscimento prestigioso che premia il suo impegno, la sua visione e il lavoro svolto dal 2021 come rettrice dell'Università di Ferrara, che ha raggiunto ora i 28 mila studenti iscritti. La sua nomina rappresenta un motivo di orgoglio per la nostra comunità e conferma l'eccellenza del nostro Ateneo a livello nazionale. Le auguro buon lavoro in questo nuovo incarico, certo che saprà affrontare le sfide future con competenza e passione". Queste le parole del sindaco di Ferrara Alan Fabbri.

"Congratulazioni e auguri di buon lavoro alla professoressa Laura Ramaciotti, eletta oggi dalla Conferenza dei Rettori nuovo Presidente della Crui. Un'istituzione importante alla cui guida arriva una donna dall'eccellente curriculum. La sua elezione risponde alla necessità concreta di dare un ruolo centrale a questo organismo, un cambio di passo per cui ci sono oggi tutte le condizioni. Siamo certi che il Rettore dell'Università di Ferrara saprà affrontare al meglio le principali sfide che attendono l'università, la ricerca e l'innovazione tecnologica". Lo afferma il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli.

"Congratulazioni alla rettrice dell'Università di Ferrara, Laura Ramaciotti eletta nuova Presidente della Conferenza dei rettori delle Università italiane. Ci ho collaborato negli anni scorsi, in qualità di presidente della Regione Emilia-Romagna e posso confermarne solidità, competenza, visione. Buon lavoro Laura!". Così l'europarlamentare Pd, Stefano Bonaccini.