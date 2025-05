Laurea in giurisprudenza. Leonardo è funzionario amministrativo. L’esperienza nella Uil

Leonardo Uba, 32 anni, è il secondo candidato alla guida della segreteria provinciale del PD di Ferrara. Laureato in giurisprudenza, lavora come funzionario amministrativo all’Unione dei Comuni Terre e Fiumi. Così come la competitor, anche lui è stato candidato nelle liste dem nel corso della campagna elettorale per le amministrative scorse. Di provenienza socialista, Uba ha lavorato nella funzione pubblica Uil. L’area di riferimento è riconducibile al riformismo. In programma temi che ruotano attorno alla partecipazione giovanile e al mondo del lavoro. Il titolo del suo programma è ‘Officina Pd’.