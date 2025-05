Laureata in storia,. Giada fa la bibliotecaria. Al congresso nazionale aveva sostenuto Schlein

Giada Zerbini ha 37 anni, è laureata in storia e come professione fa la bibliotecaria. È fresca di adesione al Pd ma si è sempre riconosciuta nei valori del centrosinistra. Ai tempi del congresso nazionale del partito, ha sostenuto la mozione dell’attuale segretaria Elly Schlein. Iscritta al circolo Gad, Zerbini ha scelto di correre per la leadership comunale del partito. Dopo la debacle elettorale delle amministrative 2024 e dopo le dimissioni dell’ex segretario Alessandro Talmelli, ha deciso di mettersi in gioco. Nel suo programma congressuale c’è la discontinuità rispetto alla passata gestione del partito.