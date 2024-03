L’Ausl: "Argenta, ecco tutti i servizi ospedalieri"

Caro Carlino,

in merito all’articolo “Servizi sanitari territoriali, troppa enfasi ingiustificata”, all’Azienda corre l’obbligo esprimere alcune precisazioni. L’esposizione durante la serata citata si è concentrata in particolare sui lavori per l’ospedale di Argenta in quanto questo era il tema dell’incontro. Ma nel corso dell’evento, anche in risposta ad alcune domande del pubblico, sono stati illustrati numerosi elementi relativi ai servizi, sia ospedalieri sia territoriali. Rispetto all’attività dell’istituto ortopedico Rizzoli sono emersi gli aspetti positivi in termini di personale per il Mazzolani Vandini, essendo arrivati: 11 medici ortopedici (compreso direttore Unità operativa), 6 anestesisti, 3 fisiatri (compresa direttrice Unità operativa); 98 profili sanitari (infermieri, fisioterapisti e Oss) in assegnazione funzionale allo “Ior Argenta”, 67 dei quali sono effettivi potenziamenti. Da luglio 2022 garantita la presenza di un anestesista in struttura 24 ore su 24, dal lunedì al venerdì e il sabato mattina. E’ lecito dire che la presenza dello Ior rappresenta una qualificazione per l’ospedale funzionale ad attirare e fidelizzare i professionisti. Nel 2023 sono inoltre entrati in organico due nuovi medici internisti ed è previsto un potenziamento della Lungodegenza, unità operativa per la quale a breve avrà luogo anche la selezione per la direzione di struttura complessa. Ancora in ambito ospedaliero, e rispetto ai “contenuti”, è stata implementata attività di chirurgia generale ambulatoriale, della cataratta, iniezioni intra vitreali, endoscopia, attività radiologica e le prestazioni di Medicina interna (degenza e ambulatori), Lungodegenza, Endoscopia digestiva, accessi vascolari, Centro salute donna, Punto prelievi, attività ambulatoriale polispecialistica. Riattivato anche il day hospital oncologico. Non risponde al vero che il progetto Ior stia drenando risorse, e soprattutto che ciò comporti un aggravamento del problema dei tempi d’attesa. Nè tantomeno vengono penalizzati, ad Argenta, i servizi della medicina territoriale. Durante la serata è stato infatti ricordato che da circa un anno è presente il servizio di Infermiere di famiglia e di comunità (Ifec) con sede a Santa Maria Codifiume che ha erogato 1.434 interventi/prestazioni. Dal 3 aprile 2023 è poi attivo il servizio di fisioterapista domiciliare.

Ausl Ferrara