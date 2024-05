L’Ausl: "Libera professione, sulle tariffe nessuno ritocco dal 2013"

LAGOSANTO

Non si fa attendere la replica dell’Azienda Usl di Ferrara alle dichiarazioni del candidato sindaco della lista "R-Innovare Lagosanto" Gianluca Bonazza in merito all’aumento dei costi delle prestazioni in libera professione. Nel pieno rispetto della vigente normativa sulla libera professione intramuraria, viene spiegato che le Aziende sanitarie devono garantire l’equilibrio tra costi e ricavi dell’attività libero professionale stessa: "Le tariffe per le prestazioni in libera professione, dunque, devono prevedere una quota di competenza dall’Azienda sanitaria, per la completa copertura dei costi complessivi – spiegano dall’Azienda Usl –. Come indicato anche nei vigenti Regolamenti aziendali, le tariffe per l’attività libero professionale sono composte, oltre che dall’onorario dei professionisti, da una quota per il recupero dei costi aziendali diretti, indiretti, fiscali, generali e da una quota prevista nei contratti nazionali (Ccnl) vigenti, che viene distribuita al personale dipendente coinvolto nell’attività.

L’adeguamento di tali quote di recupero dei costi aziendali che partirà da giugno a Ferrara, è il primo aggiornamento apportato dal 2013 ad oggi per l’Azienda ospedaliera e dal 2017 ad oggi per Ausl". Da parte dell’Azienda sanitaria, inoltre, viene data rassicurazione del fatto che l’aumento delle tariffe non sarà retroattivo: "I cittadini in attesa che hanno prenotato la prestazione sanitaria in libera professione a un dato costo sosterranno esattamente quel costo e non di più, poiché – viene rimarcato – l’aumento delle tariffe non è retroattivo", rispondendo così ad una delle preoccupazioni espresse dall’aspirante primo cittadino.