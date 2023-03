L’Ausl replica al Partito socialista: "Nessun depotenziamento, anzi"

Pur prendendo atto delle dichiarazioni dell’Azienda Usl di Ferrara che smentiscono riorganizzazione e depotenziamento dell’ospedale del Delta di Lagosanto, il Psi del Delta e Ferrarese manifesta preoccupazioni per il futuro della struttura sanitaria. In particolare "per le incessanti ‘voci’ diffuse in merito al presunto ridimensionamento della Medicina e della Piastra Chirurgica b (ex reparto di ortopedia), che comporterebbe la riduzione dei reparti per consentire il temporaneo trasferimento al Delta dell’Rsa di Codigoro. Poiché sappiamo che nulla è più definitivo del temporaneo, chiediamo quindi all’Ausl di smentire anche queste allarmanti notizie. Pur capendo la problematica, riteniamo il Delta non idoneo ad ospitare gli utenti della struttura". Il Partito Socialista, inoltre, chiede ad Ausl "se è vero che la gestione della fisioterapia del Delta sarà affidata ai ‘privati’, come insistentemente si sente dire nelle nostre comunità. Chiediamo quindi all’Ausl di rassicurarci perché se fosse vero sarebbe veramente inaccettabile". Riguardo le dichiarazioni del Psi, non si fanno attendere i chiarimenti della direzione sanitaria dell’Azienda Usl: "Non vi è alcun progetto di ‘privatizzare’ il servizio di Riabilitazione dell’ospedale che, al contrario delle ‘voci’, si sta ulteriormente qualificando, tanto che nello scorso dicembre è stata nominata la nuova primaria di ‘Riabilitazione territoriale’, la dottoressa Stefania Degli Esposti". E ancora, "non è previsto lo spostamento della Rsa di Codigoro all’ospedale del Delta. E si ribadisce, nuovamente, che la programmazione sanitaria delle strutture del Ferrarese è oggetto di confronto, da parte dell’Azienda, con le rappresentanze istituzionali e le parti sociali, nei luoghi a ciò deputati a partire dalla Conferenza territoriale sociale e sanitaria. Così come si ribadisce ancora una volta che non vi è alcuna intenzione di depotenziare l’ospedale del Delta. E, a differenza delle ‘voci’, sono i fatti a dimostrarlo. Come ad esempio i lavori in corso per il nuovo pronto soccorso finalizzato a erogare un servizio più qualificato ai residenti, così come ai turisti. O le nuove che sono state da poco predisposte e che all’ospedale del Delta trovano la loro sede principale".

