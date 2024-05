L’auto si ribalta e finisce in un campo. Grave una donna, arriva l’elisoccorso

Un bruttissimo incidente è avvenuto ieri lungo il tratto della strada provinciale 4 tra Formignana e Gradizza, in cui una donna di 38 anni residente a Copparo è rimasta gravemente ferita. Erano circa le 13. Per cause ancora da chiarire, la donna, alla guida di una Fiat 500, è uscita di strada e l’automobile ha finito per cappottarsi violentemente in un campo. Prontamente è stata chiamata e attivata la macchina dei soccorsi: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Copparo, la Polizia locale ‘Terre e Fiumi’ e i sanitari del ‘118’ con ambulanza ed elisoccorso. I pompieri si sono immediatamente messi al lavoro per liberare la trentottenne dall’abitacolo: l’automobilista, infatti, era rimasta incastrata all’interno del veicolo, bloccata a testa in giù dalla cintura di sicurezza. Per aprire le portiere, i vigili del fuoco si sono aiutati con un divaricatore idraulico: un intervento non facile, ma riuscito da parte dei pompieri che hanno potuto così estrarre la donna dal veicolo e affidarla alle cure del personale sanitario. L’automobilista copparese, che secondo quanto si è potuto apprendere versava in un comprensibile stato di choc e si sospetta abbia riportato fratture agli arti a causa del ribaltamento: per questo, dopo essere stata stabilizzata sul posto, la donna è stata trasportata a bordo dell’elisoccorso, che è subito decollato per raggiungere l’ospedale Maggiore di Bologna con codice di massima gravità. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, parrebbe essersi trattata di un’uscita autonoma di strada, ma saranno gli accertamenti da parte della Polizia locale dell’Unione Terre e Fiumi, impegnata nei rilievi e nel governo della viabilità. Sul posto anche il sindaco di Copparo Fabrizio Pagnoni che, mentre era di passaggio, si è fermato per seguire le operazioni di soccorso.

Valerio Franzoni