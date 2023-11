L’auto si ribalta, ma è una prova. Giovani a lezione di sicurezza

Con un’esperienza decisamente forte in Piazza Guercino, ieri la Polizia locale e l’assessorato alla sicurezza hanno voluto dare una lezione importante ai giovani e futuri patentati. "Tutte le V classi delle scuole superiori del nostro territorio hanno partecipato alla simulazione di ribaltamento dell’autovettura in corso di incidente stradale – dice l’assessore Mario Pedaci –, si è trattato di un centinaio di ragazzi che hanno provato questa esperienza e nei quali auspichiamo di aver piantato il seme per una maggiore attenzione e prudenza in auto". Ed entra nel merito della mattinata. "E’ una iniziativa nell’ambito del progetto Smart che si rivolge alla sicurezza – prosegue –, in questo caso abbiamo voluto affrontare il tema della prevenzione dell’incidente stradale, che è la prima causa di morte per i giovani in occidente. Abbiamo scelto di coinvolgere le scuole, perché sono i ragazzi più vicini al conseguimento della patente o che l’hanno da poco ottenuta, facendoli riflettere se tutto questo fosse accaduto di notte, in un fosso, con acqua, feriti, la paura e l’alcool in corpo. Quella fascia di età si fida troppo di se stessa ed abbiamo dunque mostrato che la prudenza può davvero salvare la vita". Ed entra ancora nello specifico. "Lo scoppio dell’airbag o l’improvvisa decelerazione erano cose che si aspettavano, ma essere nell’abitacolo con la vettura capovolta, doversi togliere la cintura, trovarsi a testa in giù e dover uscire, con tanta difficoltà, li ha più colpiti". E chiude. "Questo è solo uno dei progetti, anche gli altri sono coordinati e svolti dalla polizia locale che da anni entra nelle scuole facendo informazione e prevenzione".