"L’automedica deve stare sul nostro territorio, è un servizio essenziale"

COPPARO

"Assoluta e immutata contrarietà" viene espressa dal sindaco Fabrizio Pagnoni riguardo lo spostamento a Cona dell’automedica di Copparo, che controreplica all’Azienda Usl di Ferrara. "Si parla di sottoutilizzo per i circa 900 interventi nel 2022, con una media giornaliera di meno di tre – richiama il primo cittadino copparese – ma se qualcuno di quei circa 900 pazienti, che possono trovarsi non solo in paese, ma anche nelle frazioni e nel territorio dell’ex mandamento, fosse stato in condizioni critiche e avesse dovuto attendere il mezzo proveniente da Cona? Si riporta del 30% di casi meno gravi del codice rosso per cui i mezzi medicalizzati dovrebbero essere impiegati, ma non si tengono in nessun conto le esigenze del 70% che ha attivato il servizio per situazioni di estrema emergenza. Non stiamo parlando di costi, numeri, statistiche o parametri: stiamo parlando di persone e della loro salute". L’Azienda Usl ha spiegato che lo spostamento dell’automedica risponde alla necessità di una revisione complessiva della rete provinciale dell’emergenza urgenza, ma il primo cittadino ribatte sul fatto che "delle mirabolanti innovazioni organizzative, i See and Treat, il flow manager e il bed manager, non vedremo traccia a Copparo, che contiamo avrà invece l’ambulatorio a bassa complessità, il quale si potrebbe a pieno titolo considerare sostitutivo del servizio h12 che ci è stato tolto nel 2019: si è detto in Conferenza socio sanitaria che sarà operativo a giugno, ma ad oggi, 10 maggio, ancora non vediamo nulla muoversi. La posizione del Comune non cambia".