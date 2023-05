"L’automedica non va spostata"

"La notizia che l’automedica in servizio a Copparo verrà spostata fuori dai confini comunali, e assegnata a Cona, è dal nostro punto di vista preoccupante perché rappresenta un servizio sanitario strategico che abbandona il territorio copparese. Questa decisione non può essere trattata dalle istituzioni sanitarie come una mera conseguenza statistica, né dalle istituzioni locali con la superficialità dei comunicati stampa pirotecnici". A sostenerlo sono il gruppo consigliare e la segreteria comunale del Pd che, oltre a disapprovare lo spostamento del presidio, non risparmia critiche al sindaco Fabrizio Pagnoni. Secondo il Pd copparese, se può dirsi molto positiva la volontà della direzione sanitaria di attivare da questa estate un Ambulatorio a Bassa Complessità presso la Casa della Salute ‘Terre e Fiumi’, "molto negativa è invece la prospettiva di spostamento dell’automedica", che "era, ed è, un tassello fondamentale del servizio sanitario territoriale del copparese". E insufficiente e poco efficace viene ritenuta "la ‘minaccia’ del sindaco di incatenarsi dopo che per mesi, se non anni, si sono susseguite foto alla Casa della Salute, e lunghi silenzi nelle sedi in cui si dovrebbe discutere".