L’aviazione ferrarese Ne parla Marco Nonato

Domani alle 18, all’Aeroclub ’R. Fabbri’ di Ferrara, in via Aeroporto, si terrà l’incontro ’La grande tradizione dell’aviazione ferrarese’, organizzato da ’Ferrara Cambia’ Aps. A trattare il tema Marco Nonato, con la collaborazione di Gian Paolo Bertelli e Leopoldo Santini. Stefano Vita Finzi Zalman, presidente dell’Aeroclub ’R. Fabbri’ e Donato Vincenzi, presidente dell’aeroclub di volo a vela ’M. Naldini’ porgeranno il saluto agli intervenuti, mentre l’Assessore ai lavori pubblici, al Pnrr e allo Sport del Comune di Ferrara Andrea Maggi illustrerà il programma di riqualificazione dell’aeroporto finanziato con fondi PNRR. "Ricorderemo – spiega Nonato – la storia dell’aviazione ferrarese attraverso le avventure e le immagini dei suoi più grandi piloti, delle sue strutture aeroportuali e dei suoi mezzi civili e militari, tutti elementi che ricordano l’eterno desiderio dell’uomo di librarsi nell’infinito. Sarà l’occasione per descrivere i pionieri del cielo della prima guerra mondiale, sui loro destrieri meccanici, che con coraggio ed incoscienza portarono alto il nome di Ferrara: Pico Cavalieri, Guido Scelsi, Leopoldo De Rada, Abdon Rabboni, Michele Allasia e cento altri eroi del tempo".