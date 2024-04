L’avifauna si spopola: "Danno per l’ecosistema"

Gli uccelli delle campagne sono straordinari indicatori ambientali per misurare la qualità degli ecosistemi agricoli. Un aspetto che è stato ben sottolineato dalla presidente del Parco del Delta del Po Aida Morelli che, portando i propri saluti, giovedì ha aperto il convegno ‘Gli uccelli delle campagne – Progetto Life Perdix’ che si è tenuto nella sala degli Aceti della Manifattura dei Marinati di Comacchio. I dati presentati hanno dato il segno di una progressiva diminuzione dell’avifauna, certificata dagli esperti attraverso il monitoraggio delle specie. I dati dell’Emilia-Romagna segnalano un declino drastico per tutte le specie presenti nelle campagne, con punte tragiche per alcune specie, come nei casi di allodola e saltimpalo, le quali, infatti, hanno fatto registrare i passivi demografici più importanti (rispettivamente -86,8% e -94,1%). Passivi superiori all’80% sono tuttavia stati registrati per tanti altri uccelli nidificanti. A dar conto del Rapporto è stata Federica Luoni di Lipu nazionale (Birdlife Italia), la quale ha spiegato che "i trend in declino interessano specie dei prati, dei mosaici agrari, legate alla vegetazione igrofila della rete irrigua, agli insediamenti rurali. Il fatto che specie così diverse dal punto di vista dell’autoecologia stiano vivendo lo stesso calo demografico pone l’attenzione sul deterioramento generalizzato della qualità ambientale degli ambienti agricoli".

Note di speranza per la tutela del grillaio, piccolo falco a priorità di conservazione a livello europeo, sono invece state illustrate da Jacopo Cecere di Ispra. Ispra ha condotto, infatti, con successo il progetto Life Falkon. Il presidente dell’Associazione Ornitologi dell’Emilia-Romagna, Roberto Tinarelli, si è soffermato sulle presenze ornitiche nell’area del Mezzano, utilizzata da molte specie di rapaci per nidificare e svernare. Nello stesso sito è tuttora in corso il Progetto Life Perdix, volto al recupero e alla conservazione della starna italica, dichiarata estinta in natura. Ad illustrare attività e risultati del progetto, Massimiliano Costa, direttore del Parco del Delta del Po, il quale ha sottolineato come il progetto ha permesso la reintroduzione in natura di quasi 25.000 esemplari di starna italica in soli tre anni. E si è soffermato, inoltre, sull’uso improprio e dannoso dei diserbanti, fornendo dati inquietanti sull’impatto che tali sostanze nocive hanno sull’ambiente, citando numerosi articoli scientifici: affrontare questo tema potrebbe essere una delle azioni dell’Ente Parco nell’ambito del post-Life, mediante la modifica delle Misure di conservazione vigenti nella rete Natura 2000, per ammettere l’utilizzo degli erbicidi solo laddove indispensabili per le pratiche agricole o introducendo limitazioni indennizzate al loro impiego.

Valerio Franzoni