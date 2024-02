L’Avis organizza giornata informativa

L’Avis di Cento ha calendarizzato per sabato prossimo, nella sede dell’ente di viale Jolanda 13, una giornata informativa per tutte le persone che pensano di avvicinarsi ad Avis in qualità di volontari o che sono già donatori e vorrebbero donare anche un po’ di tempo per contribuire alla vita associativa. "Abbiamo bisogno di te" è lo slogan della ricerca per allargare la famiglia di Avis – dicono – non siamo solo donazione di sangue, ma è anche un mondo che prende vita grazie all’altruismo dei volontari che donano il proprio tempo". L’incontro sabato prossimo dalle 17.30 alle 19.30. Gradita l’iscrizione via whatsapp al numero 339 8596316.