Lavorare a maglia contro la violenza sulle donne

Lavorare a maglia aiuta a sconfiggere la violenza sulle donne. L’incontro di sabato mattina nella sala polivalente della biblioteca comunale di Ostellato con Viva Vittoria Ferrara è andato alla grande: tanto entusiasmo, tanta partecipazione e tanto calore.

La grande risposta è la dimostrazione della gioia di contribuire al progetto con un proprio gruppo di lavoro a maglia. Il prossimo appuntamento ci sarà giovedì 2 maggio, giorno in cui inizieremo i ritrovi, che poi avranno cadenza settimanale, sempre negli spazi della biblioteca comunale il giovedì pomeriggio dalle 17.30 in poi. L’intento è condividere con il maggior numero possibile di donne l’idea che la violenza si può fermare cominciando da loro stesse, dalla consapevolezza che sono loro stesse a decidere della loro vita. Nel momento stesso in cui ogni donna capisce il proprio valore, diventa automaticamente artefice della propria esistenza ed è in grado di produrre un cambiamento in se stessa e nella società. Come strumento per concretizzare questo progetto è stato scelto il fare a maglia, metafora di creazione e sviluppo di se stesse. Si è dimostrato un tramite perfetto, perché si tratta di una modalità creativa molto diffusa e facilmente apprendibile, che in tutti gli adulti riconnette ad immagini familiari, fa emergere ricordi e crea un’attitudine all’incontro e alla relazione. Insomma, un espediente che serve ad aggregare e creare socialità.

