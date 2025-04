"Lavoratori Asg lasciati fuori. Da Bertani azioni inaccettabili"

"Quello che sta adottando Bertani nei confronti dei lavoratori di Asg è un comportamento profondamente ritorsivo". L’accusa che arriva dal segretario della categoria di trasporti e logistica, Luca Greco, è nettissima. Il tutto si sarebbe consumato ieri mattina proprio davanti ai cancelli della società bondenese. Ma la vicenda affonda radici ben più lontane. "Proprio oggi (ieri, ndr) – ricostruisce il sindacalista davanti ai cancelli dello stabilimento – è scaduto l’appalto dell’Asg legata alla gestione del piazzale di Bertani (affermato soggetto imprenditoriale attivo nello stoccaggio delle automobili che vengono poi inviate alle concessionarie). Ebbene, in scadenza di appalto, gli addetti (circa una decina) avrebbero dovuto lavorare. E, invece, a quattro addetti è stato impedito di accedere". Perché? Greco formula un’ipotesi che prende forma nelle pieghe dell’esito di un incontro avuto tra aziende e sindacati che si è tenuto nei giorni scorsi.

"Durante un confronto tra Bertani, sindacati e Asg – spiega ancora il rappresentante della Cgil – abbiamo capito che l’azienda non ha rinnovato l’appalto per la gestione del piazzale, preferendo la strada che loro stessi hanno definito di ‘internalizzazione ibrida’". In realtà, sempre secondo il rappresentante sindacale, "Bertani sta solo creando una maggiore precarizzazione perché l’operazione che ha in mente, presupponendo un’assunzione degli addetti a tempo determinato con agenzia interinale, non solo fa perdere il contratto indeterminato ma determinerà un calo salariale".

Non è finita. "All’esito del confronto con Bertani – scandisce Greco – quattro dipendenti, in ossequio alle indicazioni fornite dal sindacato, hanno chiesto all’azienda di poter essere assunti direttamente evitando l’internalizzazione ibrida". Proprio per questo, secondo Greco, i lavoratori "casualmente quelli che hanno avanzato questa richiesta, oggi (ieri, ndr) sono stati lasciati fuori dai cancelli dell’azienda. Da parte di Bertani è stato detto che non c’era lavoro, in realtà il piazzale era pieno di camion". Ma, soprattutto, "non è ammissibile – scandisce – che un’azienda di cui gli addetti non sono dipendenti, impedisca loro di poter entrare a lavorare. Non solo questi lavoratori non dipendono da Bertani (ma da Asg, fino a ieri) ma non si tratta di addetti a cottimo. Per cui, l’atteggiamento ritorsivo è ancora più grave: è possibile che si configuri un reato". "I carabinieri – chiude Greco – sono venuti ad accertare, davanti ai cancelli della Bertani, che i lavoratori volevano andare a lavorare dimostrando il massimo della disponibilità. La postura dell’azienda è inaccettabile".

Federico Di Bisceglie