Lavoratori Deco in azione Volontari a Bagnacavallo

Sono circa 1.200 i volontari oggi in campo per portare soccorso alla popolazione. Circa un migliaio appartengono alle Colonne mobili nazionali e a quelle delle regioni Lombardia, Veneto, Friuli Venezia-Giulia e Provincie Autonome di Trento e Bolzano. Gli altri 200 volontari afferiscono ad associazioni e coordinamenti provinciali del volontariato della Regione Emilia-Romagna. Uno spiegamento di forze fondamentale per fronteggiare l’emergenza.

Ma la solidarietà arriva in queste ore da diversi ambiti. I dipendenti Deco Industrie di Bondeno infatti sono pronti ad aiutare i colleghi di Bagnacavallo.

La Flai-Cgil di Ferrara esprime solidarietà alle province e i territori che nei giorni scorsi sono stati colpiti da gravi eventi meteorologici che hanno messo in ginocchio le popolazioni e tutte quante le attività produttive e commerciali, con una grave ricaduta sui lavoratori e le lavoratrici che oltre ad aver perso gli affetti personali e nei casi più gravi persone care, oggi e per le prossime settimane dovranno fronteggiare questa emergenza nell’impossibilità di poter riprendere il lavoro, a causa dei grossi danni subiti dalle aziende e alle infrastrutture per raggiungerle.

"Nell’esprimere la nostra vicinanza e nel predisporre delle iniziative concrete – spiega il sindacato in una nota – che nelle prossime ore ci vedranno impegnati in quei territori, oggi è doveroso fare un plauso e valorizzare l’impegno delle lavoratrici e dei lavoratori del sito produttivo della Deco Industrie di Zerbinate di Bondeno, che si sono resi disponibili, con mezzi propri e a titolo totalmente volontario, a raggiungere i colleghi dello Stabilimento Deco di Bagnacavallo per aiutarli fisicamente a ripristinare fabbrica ed impianti prontuttivi affinché con il loro sostegno ed aiuto l’attività lavorativa possa riprendere il più velocemente possibile.

Non possiamo dimenticare che nella giornata odierna ricorre l’anniversario del sisma, che nel 2012 ha ferito l’Emilia Romagna, che oggi come allora difronte allo sconforto e la disperazione ha fatto prevalere la forza e la solidarietà, come quello messo in campo dai dipendenti dello stabilimento ferrarese della Deco, che caratterizzano e hanno caratterizzato la resilienza di questa Regione. E’ con queste parole che la Flai di Ferrara vuole riaffermare la stima e l’ammirazione per tutti i volontari e le volontarie, che dall’inizio dell’emergenza e per le successive settimane, dedicheranno la loro opera nei territori martoriati dall’alluvione".