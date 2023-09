"Lavoravo anche diciotto ore di seguito"

Dopo la testimonianza di una funzionaria dell’Ispettorato del lavoro, nell’udienza di ieri al processo sul caporalato, ha parlato il primo degli operai citati come testimoni dal pubblico ministero Andrea Maggioni. "Quando sono stato contattato – ha raccontato lo straniero ieri in aula, davanti al Tribunale in composizione collegiale – non lavoravo da sette mesi. Vivevo da alcuni parenti. Ero in regola con il permesso di soggiorno, perché mi era stato rinnovato per motivi familiari". Poi la conoscenza con Ahmed El Alami, uno degli imputati, e l’inizio del lavoro per la cooperativa Agritalia, una delle aziende subappaltatrici di Bidente, che si era aggiudicata la bonifica all’Eurovo di Codigoro, che nel 2017 fu colpita da un’epidemia di aviaria. Secondo la ricostruzione della guardia di finanza vennero usate dalla coop Bidente delle aziende in subappalto in maniera indebita e senza l’autorizzazione dell’Ausl.

"I miei primi due giorni – ha proseguito l’ex operaio – ho lavorato alla pulizia della struttura: un capannone a tre piani, pieno di gabbie per contenere polli. Ci dotavano di una tuta bianca, che a fine turno lasciavamo lì, per riutilizzarla il giorno dopo, stivali e una mascherina per coprire bocca e naso. Io usai l’idro pulitrice. Poi dal terzo giorno, fui spostato a guidare uno dei furgoni con cui venivano prelevati e trasportati gli operai, tutti stranieri. La paga era di sei euro all’ora,ma non so se ero regolarmente assunto. So che a fine turno, dovevo mettere nome e cognome e firma in un registro". Un registro che, pare avesse più ’edizioni’. Lo straniero ha anche detto di essere arrivato a lavorare "diciotto ore senza sosta".

La vicenda giudiziaria, lo ricordiamo, prende le mosse da un incidente che coinvolse alcuni operai stranieri, un mese e mezzo dopo l’inizio di un’epidemia di aviaria alla Eurovo. Le indagini, coordinate dal pm Andrea Maggioni, portano ad accertare che quei lavoratori rientravano dallo stabilimento codigorese, dove erano impegnati nelle operazioni di bonifica. L’attenzione della guardia di finanza si focalizza quindi sull’appalto da cinque milioni affidato alla cooperativa del Bidente, con sede in provincia di Forlì. Quest’ultima, però, aveva concesso in subappalto ad altre tre società i lavori di abbattimento dei capi di pollame. Secondo gli inquirenti, quel subappalto sarebbe avvenuto in maniera indebita e senza l’autorizzazione dell’Ausl. Le imprese subappaltatrici avrebbero inoltre reclutato per quell’incarico diversi lavoratori extracomunitari "approfittando del loro stato di bisogno". Gli imputati sono i forlivesi Elisabetta Zani, Gimmi Ravaglia e Ido Bezzi (presidente, vicepresidente della Bidente) e i marocchini Abderrahim El Absy, Ahmed El Alami e Lahcen Fanane. Le accuse sono sfruttamento e appalti sospetti. L’ispettrice del lavoro che ha testimoniato prima dell’operaio, ha spiegato che esistevano alcune denunce agli uffici del lavoro di Padova e Verona.