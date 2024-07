Lavori a Boara, strisce pedonali per unire due zone

Sono iniziati i lavori di realizzazione di un nuovo attraversamento pedonale a Boara, utile a collegare l’urbanizzazione a nord e l’urbanizzazione a sud di via Copparo, all’altezza delle vie Virgili e Modestino.

Si procederà con la realizzazione di un nuovo varco pedonale in corrispondenza del bauletto erboso che divide la ciclabile dalla carreggiata principale sulla via Copparo, nelle immediate vicinanze dell’intersezione con via Modestino. A seguire verranno poi eseguiti i lavori di manutenzione di un tratto di circa 50 metri lineari della pavimentazione del marciapiede, lato civici pari, di via Virgili, a partire dalla via Copparo. Il transito ciclopedonale sarà interrotto per la durata dei lavori, che sarà di circa sette giorni lavorativi salvo imprevisti e condizioni meteo avverse. "Questi lavori – puntualizza l’assessore alle Frazioni Nicola Lodi – sono finalizzati al miglioramento delle condizioni di fruibilità e sicurezza della strada da parte dei residenti di Boara".