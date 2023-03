"Lavori a Lido di Volano, è necessario accelerare"

"È necessario accelerare i lavori per la ricostruzione e messa in sicurezza del Lido di Volano". È questo l’appello che è stato lanciato dai componenti della lista civica Libera Comacchio, che nella piovosa e ventosa giornata di domenica scorsa, con un importante gruppo di rappresentanti ha effettuato un sopralluogo nella località comacchiese, assieme al consigliere regionale di Rete Civica Progetto Emilia-Romagna Marco Mastacchi, a Riccardo Forni e ad alcuni rappresentanti del Lido per vedere e ascoltare le problematiche presenti. "Dopo un pranzo ricco di spunti e varie considerazioni tra le parti – riporta il coordinatore di Libera Comacchio, Vito Troiani –, sono stati effettuati alcuni sopralluoghi nei punti più colpiti del Lido di Volano, il più deturpato tra tutti i sette lidi. Un lido troppo spesso dimenticato, meno rinomato perché poco mondano, ma con un fascino e una ricchezza naturalistica e ambientale quasi incontaminata che dovrebbe godere del massimo rispetto".

Come ricordato da Troiani, "il 22 novembre scorso, purtroppo, questo luogo è balzato agli occhi di tutti a causa di una mareggiata che ha raso al suolo stabilimenti balneari, sommerso l’intera pineta e messo in ginocchio attività commerciali e privati cittadini con case di proprietà. Una mareggiata così violenta e distruttiva che ha duramente messo alla prova chi ha nel cuore questo Lido. Il 15 dicembre scorso Libera Comacchio aveva già accolto la richiesta di aiuto e di confronto da chi si trovava in situazioni di disperazione, sconforto e rabbia per l’immobilismo struggente da parte delle istituzioni. La solitudine provata di fronte all’impotenza di poter fare qualcosa, di reagire, di difendere una natura pressoché incontaminata ma che, non curata, si è riversata contro e le conseguenze sono arrivate dopo anni di trascuratezza. Ad oggi la rabbia per questa situazione è difficilmente contenibile, da dicembre sono state spese tante parole, sono state stanziate risorse economiche, ma la situazione è la medesima di qualche mese fa".

Dunque, la richiesta che viene avanzata è quella "di agire e fare davvero qualcosa. È necessario accelerare i lavori per la ricostruzione e messa in sicurezza del Lido di Volano – rilancia Troiani –. Libera Comacchio, insieme a Rete Civica, domenica hanno cercato di dare un segnale forte alla Regione. Cercheremo di trovare una modalità per accelerare i lavori di manutenzione e trovare soluzioni nel minor tempo possibile".

E rivolgendosi ai residenti di Lido di Volano, i rappresentanti di Libera Comacchio e Rete Civica hanno assicurato la volontà e l’impegno di mantenere alta l’attenzione sulla località, lanciando un chiaro messaggio: "Non siete soli".

Valerio Franzoni