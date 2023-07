Lavori a palazzo municipale e alle Duchesse, Ferraresi (Misto) chiede chiarezza sul tempi

I cantieri in municipio e al giardino delle Duchesse tornano al centro del dibattito politico con un question time depositato dalla consigliera comunale del gruppo Misto Anna Ferraresi. "A oggi – scrive Ferraresi – sembra che i lavori siano stati nuovamente sospesi e il cantiere sia stato

smantellato, senza che siano noti i motivi di questa interruzione". Chiede quindi alla giunta "un resoconto completo sull’attuale stato dei lavori, compresa la motivazione della sospensione con smantellamento del cantiere di ‘Emiliana Restauri’, e una stima realistica sulla nuova tempistica per il completamento dei lavori". Il question time della consigliera del Misto riguarda i lavori in corso al palazzo Municipale, finanziati con fondi post sisma per circa due milioni e 400mila euro. Il cantiere è iniziato a metà gennaio 2022, coinvolge anche il giardino delle

Duchesse, voluto da Ercole I d’Este. A tal fine, sono state svolte opere preliminari negli spazi interni del palazzo, come la rimozione di alcune pareti mobili nei locali della Ragioneria generale e la demolizione di costruzioni incongrue al piano terra per migliorare la vista sul giardino.