Lavori a Renazzo per il parcheggio nel plesso scolastico

A Renazzo iniziano i lavori per la realizzazione del parcheggio del nuovo plesso scolastico. Continua dunque l’opera comunale per completare quell’area dotandola di un parcheggio e poi di una via di adduzione, e questo inevitabilmente comporterà delle modifiche provvisorie della viabilità.

Nello specifico, dalle 8,30 del 16 gennaio, fino al termine dei lavori previsti per maggio, nel Piazzale Renazzesi di Plymouth e nella strada di collegamento via di Renazzo 66a, vi sarà il divieto di circolazione e di parcheggio, mentre via Guicciardini sarà istituita strada a fondo chiuso. Tutto questo come detto almeno fino a maggio, salvo ulteriori proroghe per il proseguimento dei lavori.

re. fe.