Lavori a tempo di record: ecco l’ambulatorio

Lavori realizzati a tempo da record, il secondo medico di medicina generale che arriva sul territorio e il servizio è attivo. E’ stato inaugurato ieri mattina il nuovo Poliambulatorio ricavato al piano terra nell’edificio della ex delegazione di Vigarano Pieve. "Era necessario creare un punto di riferimento sanitario a Vigarano Pieve – dice il sindaco Davide Bergamini - e siamo molto soddisfatti di aver attuato questa ristrutturazione in tempi brevi. Penso alle persone anziane, a chi più fatica a spostarsi. Con la nuova dottoressa – aggiunge - avremo due medici operativi tutti i giorni su Vigarano Pieve e credo sia un valore aggiunto soprattutto per chi vive qui e non avrà la necessità di dover spostarsi per andare dal medico. E’ un grande supporto dal punto di vista sanitario". Il poliambulatorio è in sintonia e in rete con la Casa della Salute di Bondeno che resta il riferimento per le prestazioni sanitarie. Non è tutto. "E’ arrivata la nuova dottoressa Laura Dandaro – sottolinea il sindaco - che ha preso subito servizio a Vigarano Pieve. Da parte mia come sindaco e dell’intera giunta c’è una grande soddisfazione ad essere riusciti ad avere un medico in così poco tempo, perchè vista la carenza di medici non è facile".L’ex delegazione di Vigarano Pieve, dove da ieri funziona il poliambulatorio, è uno stabile di proprietà del Comune, che si trova accanto alla Scuola della musica e della arti, sulla strada principale che attraversa l’abitato."Abbiamo voluto accogliere ed unire i due medici di famiglia in una sola struttura a Pieve – spiega l’assessore ai servizi alla persona Francesca Lambertini - dare la possibilità, all’interno di questo nuovo ambulatorio, di avere un punto di riferimento". Una struttura funzionale ed accogliente: "Siamo riusciti ad ampliare gli spazi dedicati agli ambulatori – dice il vicesindaco Mauro Zanella - creando anche una nuova sala d’attesa, in modo da avere un ambiente più confortevole". Un servizio di prossimità, con due ambulatori e che oltre alla nuova sala di aspetto, avrà un ambulatorio dedicato alle infermiere di comunità e ai servizi sociali.

Claudia Fortini