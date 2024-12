Lavori al cavalcavia. Ecco le chiusure

Sulla A13 Bologna-Padova, dalle 22 di giovedì alle 6 di venerdì sarà chiusa la stazione di Ferrara nord, in uscita per chi proviene da Padova, per consentire lavori di manutenzione del cavalcavia di svincolo. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Occhiobello o di Ferrara sud. Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività di ispezione della segnaletica verticale, da mezzanotte alle 6 di domani sarà chiuso il tratto compreso tra Ferrara sud e Ferrara nord, verso Padova. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ferrara sud, percorrere la viabilità ordinaria: Tangenziale ovest di Ferrara, SS 723 via Modena, via Eridano, SP19 e rientrare in A13 alla stazione di Ferrara nord.