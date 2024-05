Lavori al centro di Procreazione. Stanziati duecentomila euro

LAGOSANTO

Lavori in corso al Centro di fisiopatologia della riproduzione umana e Pma (Procreazione medicalmente assistita) dell’ospedale del Delta di Lagosanto. Gli interventi, che proseguiranno fino a metà giugno, sono indispensabili per potenziare ulteriormente l’offerta della struttura pubblica specializzata, trasformandolo in un centro di terzo livello. "L’intervento del valore complessivo di 200mila euro - cui si aggiungono 100mila euro di dotazioni tecnologiche all’avanguardia – prosegue nella scia di investimenti e valorizzazione del centro specializzato nella gestione a 360 gradi delle coppie con problematiche riproduttive, erogando prestazioni di I e II livello – spiegano dall’Azienda Usl di Ferrara -. Negli ultimi anni la Pma del Delta si è affermata nel panorama nazionale tra le pochissime Unità operative complesse con personale dedicato in modo esclusivo all’attività, spazi e logistica ottimali, strumentazioni all’avanguardia e, non da ultimo, la possibilità di tempi esecutivi in linea con le richieste regionali. Tanto da confermarsi a fine 2022 il primo Centro Pubblico in Italia a garantire ai propri pazienti procedure di crioconservazione/scongelamento personalizzato di gameti ed embrioni interamente "virus free".

L’Azienda Usl di Ferrara, nella propria nota, si scusa per gli inevitabili disagi dovuti al cantiere in corso "che consentirà il potenziamento del Centro di Procreazione Medicalmente Assistita per dare sempre maggiore risposta al desiderio delle famiglie di avere "figlio sano nel più breve tempo possibile". Dunque viene confermata la grande attenzione verso lo sviluppo dell’importante centro: un’eccellenza che si è progressivamente sviluppata dal 2017.