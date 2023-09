Lavori al Centro di raccolta Clara

A seguito dei lavori di manutenzione programmati da Cadf nell’area, il Centro di Raccolta Clara di Massa Fiscaglia resterà chiuso da domani fino al termine dei lavori, in quanto non sarà possibile accedere in sicurezza al centro stesso. La società Clara ricorda che il servizio sarà comunque disponibile presso il Centro di Raccolta di Migliaro, in via Punta, che nel periodo in questione sarà aperto al pubblico anche nei giorni ed orari in cui è abitualmente aperto il Centro di via Castagnina a Massa Fiscaglia. Presso il Centro di Raccolta di Migliaro sarà possibile, sempre da domani, conferire anche rifiuti inerti derivanti da piccole demolizioni domestiche. Ecco gli orari di apertura del Centro di Raccolta di via Punta a Migliaro, che saranno in vigore sino al completamento dei lavori programmati dalla società Cadf nell’area del Centro di Raccolta di Massa Fiscaglia: lunedì, martedì e sabato dalle 14.30 alle 17.30; mercoledì dalle 9 alle 12; giovedì dalle 8 alle 11.30 e venerdì dalle 9 alle 12.