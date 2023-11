Lavori al cimitero, la ditta accompagna i parenti dai cari estinti

E’ in corso la ricostruzione post sisma del cimitero monumentale di Bondeno che richiederà ancora alcuni mesi di lavoro. Ecco dunque che, in occasione della Festa di Ognissanti e della Commemorazione dei Defunti, oggi e domani, gli addetti della società AhRCOS Srl garantiranno la possibilità di visita alle tombe dei loro cari ai dei familiari dei defunti collocati nella porzione sinistra del Cimitero del Capoluogo. La ditta assegnataria dei lavori seguirà le persone guidandole, grazie alla presenza di personale preposto, che avrà il compito di accompagnarli seppur al di fuori della recinzione, eventualmente facendosi tramite per la deposizione di composizioni floreali in loco. Verranno garantiti, oggi e domani, gli orari dalle 8 alle12 e dalle 13:00 alle17. Gli addetti fanno sapere che "Per motivi di sicurezza, è severamente vietato l’accesso anche parziale all’area interna di cantiere al personale non autorizzato – sottolineano - nonché sprovvisto di appositi DPI, declinando sin da ora ogni eventuale responsabilità per la mancata osservazione di tale divieto". Intanto, in questi giorni, sono stati affissi appositi cartelli informativi ai due ingressi del Cimitero Monumentale di Bondeno. Durante la giornata il comune ha prgrammato tutto per aiutare i parenti dei cari estinti. In questo modo non si creano code e disagi.

cl.f.