Lavori al ponte, cambia la viabilità: "Il primo passo verso la demolizione"

Importanti novità in vista per chi si troverà a percorrere la Sp 9 in direzione Casumaro e Cento, a partire da lunedì 12 maggio e fino al 12 luglio. La Provincia di Ferrara ha difatti comunicato che, per lavori di manutenzione straordinaria del ponte che si trova in prossimità del cimitero di Bondeno, dovranno essere apportate modifiche alla viabilità ordinaria. Tutto questo per consentire lo spostamento dei sottoservizi che “passano” nella parte inferiore del ponte. Si potrebbe considerare questo atto come l’inizio dei lavori propedeutici al futuro abbattimento del ponte situato sul canale di Burana, che dovrà essere in seguito ricostruito.

Facendo seguito a quanto richiesto dalla Provincia, la Polizia locale dell’Alto Ferrarese ha disposto un’ordinanza che prevede, a partire dalle ore 8 del mattino di lunedì 12 maggio, un senso unico alternato, un limite di velocità ridotto a 30 chilometri orari, con divieto di sorpasso e di sosta nell’area interessata dal cantiere. I provvedimenti adottati dalla Polizia locale riguarderanno l’intersezione che la Sp 9 per Casumaro forma con la strada provinciale Virgiliana e il proseguimento di via Borgatti. Le misure previste per il cantiere comporteranno anche la perimetrazione dell’area dei lavori, con la segnalazione di qualsiasi tipo di ingombro o apertura (come scavi o tombini) anche solo temporaneamente aperti sulla sede stradale. Di notte e comunque in caso di scarsa visibilità, le barriere di testata delle zone di lavoro devono essere munite di appositi apparati di luce rossa fissa. Nel caso si rendesse necessario, la circolazione stradale (che sarà regolata “a vista”) potrebbe comportare l’impiego di movieri o in alternativa di semafori temporizzati.