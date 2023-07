Lavori al ponte, la gara va deserta "Le ditte impegnate per l’alluvione"

È andato ‘deserto’ il bando di gara che scadeva il 12 luglio, per l’intervento di manutenzione straordinaria del ponte di Scortichino sul Canale diversivo Burana. Nessuna ditta si è presentata alla gara d’appalto indetta dagli enti. Ma come si legge negli atti "si rende necessario procedere all’indizione di una nuova procedura di affidamento". L’urgenza dei lavori per la circolazione in sicurezza dei mezzi evidentemente non coincide con gli interessi delle aziende di candidarsi. E questo apre ad altre e più grandi riflessioni. Succede a Scortichino, su un ponte a metà di competenza del comune di Bondeno e metà del modenese. A questo punto, come prevede la legge, vista l’urgenza dei lavori e "trattandosi di lavori di importo inferiore a un milione di euro – si legge nei documenti - la scelta del contraente avverrà mediante procedura negoziata, senza bando, previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici". Gli enti ci riprovano. Quei lavori sono da fare. L’importo complessivo dei lavori è di 242.483 euro. Il progetto prevede 81 giorni di cantiere. Il finanziamento a carico del Comune di Bondeno è di 170 mila euro, quello finanziamento a carico della Provincia di Modena di altri170.000 euro, quello a carico del Consorzio della Bonifica Burana è di 50 mila euro. Ecco dunque che Bondeno rilancia e rimette sul tavolo, o meglio in bilancio, i 170 mila euro che gli spettano per sistemare il ponte di Scortichino che attraversa il Diversivo e collega al modenese. Ponti e innesti. In una terra di acque, fiumi e canali, come Bondeno, i ponti restano una priorità per i collegamenti. Non sempre semplici per chi percorre strade. Sulla gara deserta, il sindaco Simone Saletti: "Le ditte contattate, in possesso dei requisiti richiesti, erano tutte impegnate nell’emergenza in Romagna – riporta il sindaco Simone Saletti - pur ringraziando per l’invito hanno dovuto rinunciare. Per cui abbiamo ripubblicato l’avviso, addirittura invitando 14 ditte invece delle cinque, con nuovi termini di scadenza, per allargare e consentire la partecipazione di un’opera che per noi e per la provincia di Modena è fondamentale".

Claudia Fortini