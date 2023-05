Lavori al ponte Rana, il sindaco: "Verifiche sui danni ai negozianti"

BONDENO

"Raccogliendo le istanze di ogni piccolo imprenditore della zona è possibile tracciare un quadro complessivo che certamente ci aiuterà a predisporre gli interventi da adottare quando sarà ripristinata la circolazione normale". Con queste parole il sindaco Simone Saletti, ha spiegato le ragioni e le finalità del giro per incontrare uno ad uno, i gestori delle attività commerciali che si trovano vicini al cantiere del Ponte Rana. Da più parti si erano alzate voci di segnalazione di incassi mancati per un flusso sempre minori di clienti. Il primo cittadino si è recato nei due negozi di parruccheria "New Look" di Simonetta Buganza e "Questione di Stile" di Silvia Bardelle. Ai diversi incontri, oltre al sindaco, hanno partecipato Claudia Andreotti e Nicola D’Andrea di Cna Bondeno. "Un giro che andrà avanti settimana dopo settimana, toccando tutte le attività adiacenti al cantiere fino alla riapertura del ponte – sottolinea Saletti –. Da quando l’infrastruttura è stata interdetta al traffico veicolare, tra via XX Settembre e Piazza Martiri si è costituito una sorta di centro commerciale a cielo aperto, con numerose attività che abbiamo costantemente sostenuto e che con questi incontri vogliamo continuare a incoraggiare. Ripristino che, superato brillantemente il varo del ponte, si fa sempre più imminente: "In meno di dieci giorni lavorativi, infatti, sono già stati collocati tutti i traversi, ovvero le diciannove travi secondarie perpendicolari a quelle principali – descrive poi Saletti –. In più, sono già arrivate all’interno dell’area cantiere le lastre in calcestruzzo (predalles), che una volta installate serviranno da base per la soletta cementata e quindi per la pavimentazione finale della struttura". Dal Municipio prevedono che entro giugno il ponte sarà pronto per far accedere all’area cantiere gli operatori dei sottoservizi, i quali dovranno intervenire per spostare in maniera definitiva le linee delle utenze.