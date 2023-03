Lavori al ponte Rana, Saletti: "Impegno per i ristori ai negozi"

BONDENO

Tecnologia di precisione con un nuovo sistema di "vista red" sui semafori del Ponte della Rana e del ponte in corrispondenza del cimitero del Capoluogo all’incrocio fra la strada provinciale 69 e la provinciale 9. "I lavori per l’istallazione – annunciano dagli uffici del Municipio - saranno effettuati a partire da lunedì e potranno comportare, in alcuni momenti, l’istituzione di un senso unico alternato per la circolazione stradale". In questo modo, il filmato che viene prodotto a comprova dell’infrazione, sarà ancora più preciso di quelli scattati in precedenza. Intanto, nei giorni scorsi, il sindaco Simone Saletti e l’assessore ai lavori pubblici Marco Vincenzi, hanno incontrato in Municipio i commercianti di via XX Settembre e di via per Scortichino, che più volte hanno segnalato i drammatici cali di fatturato, in questo periodo di cantiere e di chiusura della strada per la realizzazione di Ponte Rana. "Oltre agli sgravi Tarip già approvati, corrispondente alla parte variabile, all’Iva e al tributo provinciale compreso – ha detto il sindaco - siamo al lavoro con la Regione per un bando ristori a ponte riaperto. Oltre al nuovo Ponte Rana – ha aggiunto - questi circa 800 metri di strada verranno completamente riqualificati, con lavori che si divideranno fra quest’anno e il prossimo. Alla fine delle operazioni, l’obiettivo è quello di arrivare a una zona a 30 chilometri orari. "Siamo molto vicini al traguardo – ha detto Vincenzi -. Una volta andato a buon fine il varo del Ponte Rana, la conclusione dell’opera sarà tutta in discesa".