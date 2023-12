Lavori al pronto soccorso, cambia la viabilità

Pronto soccorso ad Argenta, si cambia. Rimangono in vigore le modifiche alla viabilità all’ospedale di Argenta a causa dei lavori di adeguamento e riqualificazione del Pronto soccorso. La fase dei lavori che interessa la rampa di accesso alla camera calda, che ha preso il via l’11 dicembre, si potrarrà anche nel corso della prossima settimana e, di conseguenza, restano valide le modifiche alla viabilità già comunicate nei giorni scorsi. Pertanto la rampa di accesso utilizzata normalmente è chiusa e l’accesso al Pronto Soccorso rimane garantito dall’ingresso principale della struttura. Le ambulanze e i mezzi di emergenza possono accedere dall’accesso principale su via Nazionale Ponente, seguendo la segnaletica indicata; in prossimità della rampa di ingresso sono collocati 3 posti riservati alle ambulanze e tre posti riservati agli utenti disabili. I pedoni possono posteggiare i propri mezzi su via Bertoldi e accedere al Pronto soccorso dall’ingresso principale, tramite percorso pedonale dedicato fino alla rampa di accesso alla struttura.

I nuovi percorsi e accessi sono opportunamente indicati da segnaletica provvisoria a fondo giallo, sia su via Nazionale che su via Bertoldi e in prossimità dei varchi di ingresso. Al termine dei lavori, la cui conclusione è prevista entro la fine della prossima settimana e di cui sarà data adeguata comunicazione, l’Azienda Usl provvederà tempestivamente a ripristinare gli ingressi carrabile e pedonale, rimuovendo la segnaletica provvisoria e ripristinando la viabilità ordinaria. Si specifica che l’attività sanitaria non subirà variazioni.

L’intervento è inserito nel progetto di riqualificazione finanziato per 1,1 milioni di euro con fondi ex decreto legge 342020, ricompresi poi nel Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resiliennza), che prevede la realizzazione di una nuova camera calda e della rampa dedicata all’accesso delle ambulanze, oltre a interventi sui percorsi interni e sugli spazi dedicati all’attesa. Una struttura che diventerà punto di riferimento nella zona.

Franco Vanini