Lavori al sottopasso, meteo permettendo

Sono iniziati in collaborazione con Hera i lavori definitivi di riasfaltatura del sottopassaggio del Vaticano, che collega il viale della stazione alla provinciale per Consandolo.

I lavori proseguiranno all’inizio della prossima settimana. È in corso la fresatura del manto, come da avviso durante il weekend il sottopasso sarà comunque aperto. La prossima settimana, tempo permettendo, si lavorerà anche sul manto stradale del viale della stazione con la stessa ditta incaricata.

Ricordiamo che a causa delle piogge il sottopasso ferroviario di via per Consandolo non era percorribile a causa del manto stradale degradato.

Si sperava di riuscire a intervenire il 14 o il 16 febbraio, ma le condizioni non l’hanno permesso (lo ha ribadito nei giorni scorsi anche il sindaco Dario Bernardi), mettendo in difficoltà la circolazione viaria di Portomaggiore, costringendo gli automobilisti a un lungo giro per superare l’ostacolo e raggiungere le destinazioni di lavoro o raggiungere le proprie abitazioni. Ora finalmente si metterà un punto a questi disagi.

f. v.