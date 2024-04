Lavori al teatro, il presidio di Fd’I: "Ora la verità sul nodo sicurezza"

Fratelli d’Italia scende in piazza per chiedere chiarezza sulla diatriba tra Comune e azienda in merito ai lavori al teatro Borgatti. "Non prendiamo posizioni di parte, ma pretendiamo che arrivino spiegazioni in sede istituzionale sulla base di quanto affermato dalle controparti e a seguito di quanto uscito sull’albo pretorio – spiegano i Consiglieri comunali Francesca Caldarone e Alessandro Guaraldi –. Abbiamo infatti appreso dai giornali di insulti e offese rivolte all’azienda, inoltre sull’albo pretorio è apparso un report che riporta passaggi e dichiarazioni preoccupanti. Dobbiamo capire cosa sia successo e, nel caso, riteniamo che il Comune debba prendere le distanze da tali affermazioni". L’azienda, lo ricordiamo, ha già annunciato la volontà di procedere per vie legali dopo che il Comune ha deciso di toglierle l’appalto dei lavori senza aspettare il risultato dell’accertamento tecnico preventivo richiesto al tribunale. "Vogliamo chiarezza sulle problematiche inerenti alla sicurezza del cantiere messe in evidenza dall’azienda – concludono Guaraldi e Caldarone –. Troveremo il modo di trattare il tema nelle giuste sedi istituzionali. Il sindaco deve in primis una risposta ai cittadini". L’azione di Fd’I arriva dopo che l’amministrazione ha rigettato la richiesta di Caldarone di un Consiglio comunale speciale sull’argomento. "Come si può considerare ‘assurdo’ informare i cittadini – sbottano –? Vorremmo capire se corrisponde al vero, che l’azienda incaricata di eseguire i lavori di restauro, abbia deciso di chiedere un Atp in tribunale a causa di una problematica legata alla sicurezza. Dove sono le sigle sindacali e la sinistra? Crediamo che la democrazia si fondi sulla trasparenza, evidentemente sindaco e Pd la considerano un principio da reclamare solo quando sono all’opposizione.Vogliamo la verità".

Laura Guerra