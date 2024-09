"Lavori al termine, scuola pronta per il 16"

ARGENTA

Tra pochi giorni si concluderà il cantiere che il Comune di Argenta aveva avviato questa estate per la messa in sicurezza delle scuole elementari e medie di Santa Maria Codifiume, una spesa complessiva di circa 630 mila euro. Un’ottima notizia, gli alunni potranno tornare nelle loro aule regolarmente in concomitanza con l’inizio dell’anno scolastico, il 16 di settembre. Al momento sono ancora in corso i lavori di consolidamento e messa in sicurezza, statica e sismica cominciati durante la pausa estiva. La scuola aveva anche problemi di infiltrazioni, che sono stati risolti. Fino 16 settembre resterà aperto il cantiere per lo sgombero e la pulizia dell’area. Resta da eseguire un’altra operazione: la sostituzione degli infissi, anch’essa finanziata dal Pnrr, in programma nei prossimi mesi; non essendo invasiva, i lavori di quest’ultima operazione potranno coesistere con la presenza a scuola dei ragazzi.

"Abbiamo fatto un lavoro importante – racconta il sindaco di Argenta, Andrea Baldini - Grazie al Pnrr abbiamo reso la scuola più sicura e più funzionale, eliminando anche gli storici problemi di infiltrazioni sulla parte più moderna della scuola inaugurata nel 2007. Il costo è di 500.000 euro e a questi lavori si aggiungeranno, entro la fine del 2024, quelli relativi alla sostituzione degli infissi, per un intervento coperto sempre dal Pnrr, per ulteriori 130mila euro, che renderà più bella ed energeticamente più efficiente la scuola. Fin dai prossimi mesi continueremo a progettare migliorie per la stessa scuola della quale continueremo a prenderci cura".

Da notare che il 16 settembre aprirà anche la nuova scuola materna di Argenta, demolita e ricostruita con criteri moderni e funzionali, una delle grandi opere della legislatura, ma senza l’inaugurazione ufficiale, che invece è prevista nel mese di ottobre. Per quanto riguarda la scuola elementare e media riqualificata e ristruttura di Santa Maria Codifiume, l’amministrazione Baldini non ha ancora fissato l’eventuale cerimonia di inaugurazione. Il plesso scolastico della principale frazione del comune di Argenta accoglie circa 300 bambini; i lavori di adeguamento sono cominciati il 20 giugno e non si sono mai fermati.

Franco Vanini