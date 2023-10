Lavori al tetto e al riscaldamento . Restyling alla Casa della Salute

Sono terminati nel mese di settembre nell’ex Rsa, ora Cra di Portomaggiore, all’interno della Casa della Salute, i lavori di rifacimento totale del tetto della struttura e dell’impianto di riscaldamento, raffreddamento e riqualificazione energetica. Una struttura che ospita anziani, in maggioranza non autosufficienti e gestita in regime di accreditamento sociosanitario dalla Coop KCS di Bergamo. L’intervento ha previsto il rifacimento completo del tetto della struttura, in quanto presentava spesso infiltrazioni e scarsa tenuta dal punto di vista termico. A completamento del lavoro, si è deciso di intervenire in modo importante anche sulla centrale termica, con un intervento radicale caratterizzato dalla sostituzione delle vecchie caldaie a gas ormai vetuste e dell’impianto di raffreddamento sottodimensionato per la struttura in relazione alle nuove esigenze.

Oltre alla possibilità di usufruire di una regolazione controllata a distanza e interna all’immobile dei parametri relativi al riscaldamento e raffreddamento con lettura immediata dei consumi. Sono stati i motivi che hanno motivato l’investimento, nonché la volontà della nuova amministrazione di Asp di avviare un processo di efficienza energetica ottimizzando i costi di gestione. L’ammontare complessivo dell’investimento per il lavoro è stato di circa 170 mila euro, tra progettazione e messa in opera, finanziati da bilancio Asp; l’intervento beneficerà di un contributo Gse di circa 80 mila euro. Al termine dei lavori sono state altresì installate anche le reti antipiccione lungo tutta la tratta perimetrale della struttura.

"L’intervento sul tetto e sull’impianto sono un primo passo verso un processo di efficientamento di portata ben più ampia – spiega il presidente dell’Asp, Arturo Masini – scelta non più rinviabile visto l’attuale contesto di aumento dei costi energetici".

Franco Vanini