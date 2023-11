Lavori al verde pubblico con la sostituzione di attrezzi ginnici

Sono in corso sul territorio di Comacchio interventi di ripristino, riqualificazione e ammodernamento alle aree verdi attrezzate. Come anticipato anche nel corso dell’ultimo Consiglio Comunale, sono in corso lavori puntuali su tutto il territorio che prevedono l’ammodernamento e, laddove necessario, la sostituzione di attrezzi ginnici delle palestre all’aperto e giochini per bambini. "Tutte le attrezzature ed il mobilio rimosso – spiegano dal Comune - saranno rinnovati così da garantire l’utilizzo in sicurezza di aree attrezzate".