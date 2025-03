Lavori al viadotto a Porto Garibaldi. Chiusa un’entrata della Supertrada

Con l’avvio di una nuova fase di lavori di manutenzione del viadotto di Comacchio, posto al chilometro 43,545 del raccordo autostradale "Ferrara-Porto Garibaldi", da martedì l’entrata in superstrada per chi da Comacchio deve procedere in direzione Lidi - Porto Garibaldi sarà chiusa fino al 17 aprile. Resta invece aperta la rampa di accesso per chi da Comacchio deve andare in direzione Ferrara. A darne comunicazione è Anas.

Sempre a partire dall’11 marzo, inoltre, nel tratto incluso tra il chilometro 43,300 e il chilometro 43,800 della superstrada, in direzione Porto Garibaldi - Lidi, il transito sarà consentito sulla sola corsia di sorpasso. Il cantiere prevede il rifacimento dei cordoli esterni, la realizzazione dell’impermeabilizzazione e la posa delle barriere di sicurezza. Per consentire l’esecuzione in sicurezza di questi interventi, si rendono necessarie le modifiche alla viabilità sopra riportate.

Il percorso alternativo prevede la percorrenza della Strada provinciale 15 e della Strada provinciale 30, per poi transitare sulla Strada statale Romea. Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione "VAI" di Anas, disponibile gratuitamente in "App store" e in "Play store".